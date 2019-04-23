Бергер: Хэмилтон – первый, кого можно поставить на один уровень с Сенной

Экс-пилот Формулы-1, а ныне глава серии DTM Герхард Бергер считает, что пятикратный чемпион мира из Великобритании Льюис Хэмилтон – единственный, кого можно поставить в один ряд с легендой автоспорта Айртоном Сенной.



«Знаете, меня часто спрашивают, вижу ли я того или иного гонщика, который мог бы быть сопоставим с Айртоном Сенной. Каждый раз я отвечал одинаково: «Не вижу никого подобного». Теперь же я могу сказать, что Хэмилтон — первый гонщик, которого можно поставить на один уровень с Сенной.



В Формуле-1 всегда были великие чемпионы – Нельсон Пике, Ники Лауда, Ален Прост, Михаэль Шумахер, но все они не дотягивали до Сенны. Льюис же полностью соответствует уровню Айртона.



Взгляните на статистику: рекорд Шумахера в 91 победу на Гран-при уже близок – у Хэмилтона их 75. Что касается Сенны, то его показатель в 41 победу был прерван в тот роковой день в Имоле.



Льюис берёт поул за поулом, побеждает в одной гонке и двигается к следующей, где снова выигрывает. Сенна выступал аналогично», – цитирует Бергера F1i.