Райкконен — об инциденте с люком на ГП Азербайджана: мы выглядели как любители

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен остался недоволен инцидентом с участием гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, который привёл к отмене первой свободной тренировки. Напомним, что британец наехал на люк дренажной системы, который оказался плохо закреплён на уличной трассе и выскочил наружу, когда по нему проехал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Организаторы Гран-при после изучения ситуации с люком приняли решение не возобновлять тренировку Формулы-1 и проверить все люки на трассе.

«Очевидно, что ситуация далека от идеальной и мы выглядели как любители. Такого не должно происходить. В ФИА должны быть удостоверены в том, что трасса в должном состоянии. К счастью, никто не пострадал, но очевидно, что это событие разрушило день всем. Также это было неприятно и людям, которые пришли сегодня в качестве зрителей», — приводит слова финского пилота Motorsport.