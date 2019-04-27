Магнуссен — об инциденте с Хэмилтоном на тренировке: не знаю, куда он торопился

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал инцидент с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



Напомним, датчанин оставил мало места на трассе, в результате чего между гонщиками случился небольшой контакт. Тем не менее британец не стал подавать жалобу и инцидент для Кевина не имел последствий. Ряд экспертов также выразили мнение, что Магнуссен действовал излишне агрессивно.



«На этом круге на трассе был жёлтый флаг, и мы должны были прервать наши круги. Это был самый конец сессии. Не знаю, куда торопился Хэмилтон. Это было совершенно не нужно», — приводит слова Магнуссена BT.

Стоит отметить, что судьи этапа оставили инцидент без внимания.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».