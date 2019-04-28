Кубица будет стартовать на Гран-при Азербайджана с пит-лейн

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейн, сообщает Autosport. В теории поляк мог стартовать с девятнадцатой позиции, так как гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли также будет начинать гонку с пит-лейн.

В «Уильямсе» отметили, что такое решение было принято ввиду коррекции настроек в преддверии гонки, что фактически означало нарушение условий закрытого парка. Напомним, вчера, 27 апреля, поляк разбил болид в квалификации Гран-при Азербайджана, что вызвало опасения относительно того, сумеет ли команда подготовить машину к гонке.

Напарник Кубицы по команде Джордж Расселл будет стартовать в Баку с семнадцатой позиции, что объясняется штрафом пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.