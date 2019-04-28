Дэвидсон: впечатлён выступлением Албона в Китае, его зрелостью и подходом

Экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость Энтони Дэвидсон, также выступающий в качестве автоспортивного эксперта, заявил, что остался впечатлён выступлением Александера Албона на Гран-при Китая, который из-за аварии в тренировке стартовал с пит-лейна, но сумел пробиться в очки.

«Александер Албон отлично справляется со своими задачами. Да, он ошибся на тренировке в Китае, но все совершают ошибки в свой первый сезон. Но затем он блестяще отыгрался — меня очень впечатлила его гонка. Думаю, Гран-при Китая был его самой сильной гонкой. Будет очень интересно последить за его развитием со временем. У него есть машина, позволяющая продемонстрировать талант», — передаёт слова Дэвидсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

«В Баку он проиграл квалификацию напарнику, но ведь это очень сложная трасса, здесь необходим опыт. Я впечатлён его зрелостью, его подходом, команда тоже им впечатлена, так что я думаю, что это хороший старт карьеры в Формуле-1», — добавил эксперт.