Клэр Уильямс — о гибели Сенны: мне говорили, что мой отец — убийца

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс вспомнила аварию Айртона Сенны в день годовщины этого инцидента. Сенна погиб за рулём болида «Уильямс» 1 мая 1994 года.



«Я помню, как смотрела Гран-при Сан-Марино 1994 года в своей комнате. отец был на этапе, а мама — у телевизора на первом этаже. После аварии Айртона мама поднялась ко мне. В тот вечер мне предстояло вернуться в школу-интернат, но она меня отправила сразу же. Я понимала, что случилось что-то очень серьёзное. Родители беспокоились о нас. Они скрывали от нас историю о несчастном случае отца, то же самое произошло и с ситуацией с Айртоном.



Отец поехал на похороны в Бразилию, мы волновались о его безопасности. В Бразилии Айртон был героем, погибшим за рулём нашей машины. Но Фрэнк хотел поехать туда. Спустя какое-то время ко мне в пабе подошёл человек и сказал мне, что мой отец убийца. Все по-разному относятся к авариям. Но тот парень ошибался», — приводит слова Клэр Уильямс The Age.