Квят: нужно выяснить, почему «Торо Россо» потеряла скорость во время гонки

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что во время Гран-при Азербайджана у него были проблемы со скоростью и сцеплением. Квят призвал команду разобраться в причинах произошедшего.

«Мы потеряли сцепление в начале гонки, это было неожиданно. Та ситуация была для нас словно предупреждение. Тогда мы подумали, что что-то не так. Я не знаю, что именно произошло, но нужно выяснить и сделать выводы. Когда я зашёл в боксы, чтобы поставить «медиум», казалось, что всё более-менее в порядке. Скорость по-прежнему была не такой, чтобы догнать «Макларен», но мы боролись. Мы продолжали бороться за очко или даже несколько очков, но затем в меня врезался Риккардо.

Нам нужно выяснить, почему мы были конкурентоспособны во время практики и квалификации, но затем потеряли скорость во время гонки», — приводит слова Квята Autosport.