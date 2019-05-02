Боттас: мои шансы на чемпионство? Впереди всего-то 17 гонок!

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, ставший победителем Гран-при Азербайджана, провёл параллели с прошлым сезоном. После этой победы Боттас вышел на первое место в личном зачёте пилотов.

«В прошлом году я мог выйти на первое место после Баку. Теперь мне это удалось.

Этот уик-энд был одним из лучших. Я показал лучшее время в квалификации, стартовал с первого места, что было очень важно. В плане скорости мы были близки с Льюисом. Хэмилтон изначально был лучше в плане удержания преимущества, но теперь и мне удалось защитить лидерство во время первого и второго поворотов. Гонка была чистой и красивой, мы отнеслись друг к другу с уважением.

Во время гонки я не думал о том, что происходило в прошлом сезоне. Старался просто проезжать один поворот за другим, избегая ошибок.

Шансы на чемпионство? Что ж, впереди всего-то 17 гонок! Не так много (смеётся)», — цитирует Боттаса Sky Sports.