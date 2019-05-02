Создатели трассы во Вьетнаме обещают большое количество возможностей для обгона

Дизайнеры трассы Гран-при Вьетнама подчеркнули, что постарались создать максимально интересную трассу с наибольшим количество возможностей для обгона. Напомним, что дебют гран-при Вьетнама ожидается в календаре чемпионата мира 2020 года.



«Мы тесно сотрудничали с командами Формулы-1 и организаторами гран-при в Ханое при создании трассы. Мы обработали большой объём информации, у нас было много дискуссий на тему того, как создать нам хорошую трассу не только с точки зрения пилотирования, но и предложить большое количество возможностей для обгонов.



Разумеется, мы были скованы заданными улицами, которые в основном являются прямыми, но с помощью инструментов моделирования мы смогли создать наилучшую возможную версию трассы», — приводит слова Карстена Тильке GPBlog.