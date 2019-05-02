Сайнс: «Макларену» всё ещё нужно прибавлять в каждом аспекте

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от первых этапов чемпионата Формулы-1. Невзирая на удачно проведённый Гран-при Азербайджана, испанец считает, что команде по-прежнему необходимо прогрессировать во всех аспектах.

«Думаю, что нам всё ещё необходимо прибавлять в каждом аспекте. Мы смотрим на „Мерседес“ и „Феррари“, а потом смотрим на собственные данные. И тогда становится ясно, что прогрессировать необходимо во всём.

Если мы будем сравнивать себя с серединой пелотона, то нам понадобится небольшая прибавка. Но мы сравниваем себя с машинами, которые быстрее нас, и наша цель — прибавить. Что касается лично меня, то после трёх этапов гонка в Баку стала облегчением. На предыдущих Гран-при у меня был такой же темп, но по непонятным причинам мне не хватало удачи. На этот раз всё обошлось без проблем и мы наконец продемонстрировали то, на что способны», — приводит слова Сайнса GPblog.