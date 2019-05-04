Этап WEC в Спа прерван из-за снега, Алонсо выиграл гонку, Алёшин — третий

Гонка «6 часов Спа» на знаменитом автодроме «Спа-Франкоршам» была завершена досрочно из-за плохой погоды. В течение гонки шёл снег и дождь, в итоге организаторы решили завершить гонку досрочно. В LMP1 лучшее время показал Фернандо Алонсо, выступающий за команду Toyota Gazoo Racing. Второе место занял Томас Лорен, представляющий Rebellion Racing, третье — россиянин Михаил Алёшин (SMP Racing). Ещё один пилот SMP Racing, Сергей Сироткин, стал четвёртым.

В LMP2 победу одержал Пастор Малдонадо. Гонщик G-Drive Racing Жан-Эрик Вернь был вторым, третье место — у Николя Лапьера, представляющего Signatech Alpine Matmut.