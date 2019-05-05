Раст выиграл вторую гонку DTM в Хоккенхайме

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась вторая гонка первого этапа сезона в DTM. Её победителем стал Рене Раст, который вчера вынужден был сойти с дистанции. Второе место занял Нико Мюллер, тройку лучших, как и в субботней гонке, замкнул Робин Фряйнс.

Следующий этап DTM пройдёт с 17 по 19 мая в Бельгии.

DTM. Вторая гонка. «Хоккенхаймринг»

1. Рене Раст (Rosberg Audi)

2. Нико Мюллер (Abt Audi) — +11,922

3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +12,184

4. Филипп Энг (RMR BMW) — +17,952

5. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +22,769

6. Тимо Глок (RMR BMW) — +37,615

7. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — +37,920

8. Марко Виттман (RMG BMW) — +44,294

9. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +47,031

10. Джоэль Эрикссон (RBR BMW) — +49,079

11. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +49,114

12. Джонатан Абердин (WRT Audi) — +58,396

13. Фердинанд Габсбург (R-Motorsport Aston Martin) — +1.04,833

14. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +1.16,566

15. Пьетро Фиттипальди (WRT Audi) — +1 круг

16. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +3 круга

17. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — не финишировал

18. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — не финишировал.