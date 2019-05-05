Раст выиграл вторую гонку DTM в Хоккенхайме

На автодроме «Хоккенхаймринг» завершилась вторая гонка первого этапа сезона в DTM. Её победителем стал Рене Раст, который вчера вынужден был сойти с дистанции. Второе место занял Нико Мюллер, тройку лучших, как и в субботней гонке, замкнул Робин Фряйнс.
Следующий этап DTM пройдёт с 17 по 19 мая в Бельгии.
DTM. Вторая гонка. «Хоккенхаймринг»
1. Рене Раст (Rosberg Audi)
2. Нико Мюллер (Abt Audi) — +11,922
3. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +12,184
4. Филипп Энг (RMR BMW) — +17,952
5. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +22,769
6. Тимо Глок (RMR BMW) — +37,615
7. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — +37,920
8. Марко Виттман (RMG BMW) — +44,294
9. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +47,031
10. Джоэль Эрикссон (RBR BMW) — +49,079
11. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +49,114
12. Джонатан Абердин (WRT Audi) — +58,396
13. Фердинанд Габсбург (R-Motorsport Aston Martin) — +1.04,833
14. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — +1.16,566
15. Пьетро Фиттипальди (WRT Audi) — +1 круг
16. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — +3 круга
17. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — не финишировал
18. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — не финишировал.