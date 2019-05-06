Култхард рассказал об интересе руководства Формулы-1 к женской гоночной серии

Председатель правления женской гоночной серии W Series Дэвид Култхард заявил, что руководство Формулы-1 заинтересовалось новым проектом. По мнению Култхарда, гонки W Series могли бы проводиться перед Гран-при Формулы-1. В минувший уик-энд состоялась первая гонка новой серии, она проходила на трассе «Хоккенхаймринг» в качестве гонки поддержки DTM.

«Я действительно испытал невероятные эмоции. Многие сомневались, правильно ли мы поступаем. Но в итоге всё получилось.

Я думаю, что было бы интересно оказать небольшое давление на Формулу-1. На мой взгляд, наша серия хорошо сочетается с философией Liberty Media. Мы уже обсуждали с ними текущее положение вещей. Они хотят посмотреть на то, как проект будет развиваться дальше», — приводит слова Култхарда GrandPX.News.