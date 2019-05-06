Вильнёв: обгоны с помощью DRS — это уже не гонки

Бывший чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв рассказал о проблемах современной Формулы-1 и преимуществах американской серии IndyCar.



«Формула-1 должна быть экстремальной, но сейчас это не так. Формула-1 должна быть жестокой и дорогой. Если в IndyCar у кого-то взорвался мотор, то в следующей гонке он может использовать новый двигатель. В Формуле-1 должно быть так же.



Обгоны привлекают внимание болельщиков, но это ошибка. Это не так. Обгоны с помощью DRS — это уже не гонки. Это неправильно, не привлекает внимания зрителей. Внимание привлекают сложности.



В IndyCar машины разных команд сильно похожи друг на друга. Там сложные трассы, кочки, близкие ограждения. Будто возвращаешься на 20 лет назад. Там гораздо меньше правил. Если ты кого-то блокируешь, то в следующем повороте тебя просто могут отправить в стену», — приводит слова Вильнёва Expressen.