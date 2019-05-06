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Кража детали с мотоцикла призёра MotoGP попала на видео

Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images
Кража детали с мотоцикла призёра MotoGP попала на видео
Авто / Мотогонки

После финиша гонки этапа MotoGP в Хересе произошёл достаточно интересный эпизод — один из маршалов украл деталь с мотоцикла Алекса Ринса, пока тот праздновал занятое в гонке второе место, сообщает Formula Rapida.

Однако, сразу после финиша этапа в интернете стало распространяться видео с камеры на байке Ринса, на котором видно, как маршал скрутил крышку бачка тормозной жидкости с фамилией гонщика и номером 42.

На пресс-конференции Ринса спросили об этом инциденте, на что гонщик отшутился и сказал, что готов выкупить эту деталь на испанском аукционе. Однако в итоге организаторы гонки смогли найти маршала и заставили его извиниться перед Ринсом и командой Suzuki и вернуть деталь.

Посмотреть видео можно на YouTube.

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