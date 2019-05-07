Сироткин: никогда не радовался тому, что больше не выступаю за «Уильямс»

Бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин признался, что его расстраивают неудачи британской команды в нынешнем сезоне.

«Я никогда не радовался тому, что больше не выступаю за «Уильямс». Всегда хочется гоняться, бороться. Даже если находишься за рулём самого медленного болида, хочется пилотировать.

Нужно читывать, что «Уильямс» сильно уступает топовым командам. Но если говорить о Формуле-1 в целом, то у команды очень-очень быстрые болиды, если не самые быстрые в истории гонок. Поэтому я бы всё равно получал удовольствие от выступления за «Уильямс».

Все спрашивают меня, рад ли я, что больше не выступаю. Нет, я не рад. Я бы хотел и дальше выходить на трассу, лучше бы пилотировал болид, чем наблюдал за ними со стороны», — приводит слова Сироткина Motorsport Week.

Отметим, что в нынешнем сезоне пилоты «Уильямса» Роберт Курица и Джордж Расселл не набрали ни одного очка.