Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «6 часов Спа»

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась квалификация «6 часов Спа» WEC. По итогам сессии поул завоевал экипаж «Тойоты» в составе Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса. Второе место досталось другой машине «Тойоты», за рулём которой выступают Казуки Накадзима, Фернандо Алонсо и Себастьен Буэми.

Тройку лучших замкнула машина команды SMP Racing. Экипаж BR1 в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразена отстал от второго места на 0,5 секунды. Другая машина SMP Racing (Михаил Алёшин, Виталий Петров и Стоффель Вандорн) показала пятое время. Первое место в категории LMP2 завоевала команда G-Drive, в составе которой выступает Роман Русинов.

WEC. «6 часов Спа». Квалификация

1. (LMP1-1). Камуи Кобаяси/Майк Конвей/Хосе-Мария Лопес (Toyota TS050 Hybrid) — 1.53,747

2. (LMP1-2). Казуки Накадзима/Фернандо Алонсо/Себастьен Буэми (Toyota TS050 Hybrid) — +0,496

3. (LMP1-3). Сергей Сироткин/Егор Оруджев/Стефан Сарразен (BR Engineering BR1) — +0,964

4. (LMP1-4). Натаниэль Бертон/Томас Лорен/Густаво Менезес (Rebellion R13) — +1,893

5. (LMP1-5). Михаил Алёшин/Виталий Петров/Стоффель Вандорн (BR Engineering BR1) — +2,271...

7. (LMP2-1). Роман Русинов/Жан-Эрик Вернь/Джоб ван Утир (Aurus 01) — +6,927.