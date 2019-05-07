Риккардо: возможно, в Испании настанет время совершать крутые обгоны!

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Испании и прокомментировал неудачное выступление в Баку. Во время Гран-при Азербайджана Риккардо врезался в болид россиянина Даниила Квята, сдавая задним ходом. Теперь Риккардо будет оштрафован на три позиции на стартовой решётке.

«Я чувствую вину перед командой за то, что случилось в Баку. Мы начали находить хороший ритм во время гонки. Но постараемся извлечь позитив, двигаться дальше уже в Барселоне. К сожалению, штраф в виде трёх позиций помешал. Но я принимаю его в качестве наказания за мою ошибку. Постараюсь пережить это и добиться большего в Испании. Возможно, настало время совершать крутые обгоны!», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».