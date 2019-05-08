Пресс-служба «Феррари» опубликовала расписание работы на тестах после Гран-при Испании. Четыре пилота примут участие в тестах в Барселоне, которые будут проходить 14 и 15 мая.

Один из болидов «Ферари» будет использоваться для тестирования шин «Пирелли». Во вторник, 14 мая, Себастьян Феттель проведёт работу для «Пирелли», а Шарль Леклер — для «Ферарри». В среду уже Леклер поработает с шинами, а за руль второго болида сядет Антонио Фуоко. Бывший пилот академии «Феррари» уже в третий раз примет участие в тестах «Скудерии». Ранее он привлекался к работе в 2015 и 2016 годах.

Пилот гоночной академии Каллум Айлотт также будет привлечён к работе, но юный англичанин сядет за руль болида «Альфа Ромео». Ему предстоит впервые управлять современным болидом Формулы-1.