Источник: переговоры о будущем Гран-при Испании продолжатся до конца июня

Промоутеры Гран-при Испании на трассе Каталунья настроены позитивно и подчеркнули, что продолжат переговоры с Liberry Media о сохранении этапа в календаре.



«Переговоры живы и активизируются после этапа в эти выходные. Они будут продолжаться в течение июня. Мы хотим продолжать организовывать это мероприятие, и сейчас мы чувствуем оптимизм. Думаю, что в конце концов мы сможем достичь соглашения.



Да, мы планировали объявить о продлении контракта ещё в январе, но появились определённые корректировки, из-за которых решение было отложено. Но мы по-прежнему заинтересованы в проведении этапа, как и Liberty Merdia», — приводит слова неназванного источника Marca.



Ранее в прессе появилась информация о том, что Гран-при Испании может быть заменён в календаре чемпионата мира на Гран-при Нидерландов, однако, по информации источника, трассу в Зандворте могут не успеть подготовить за год.