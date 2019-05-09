«Макларен» подписал соглашение о коммерческом партнёрстве с Arrow Electronics

Руководство «Макларена» подписало соглашение о коммерческом партнёрстве с компанией Arrow Electronics.

«В основе работы «Макларена» находятся технологии. Поэтому вполне естественно, что новым партнёром «Макларена» стала компания Arrow Electronics — один из лидеров на этом рынке.

«Макларен», как и Arrow Electronics, движим инновациями. Мы применяем современные технологии, чтобы идти вперёд. И речь идёт не только об автоспорте, но и о других сферах. Мы очень рады, что Arrow решила присоединиться к нам. Здорово, что лидирующие бренды поддерживают нас в гонках»,— приводит слова главы «Макларена» Зака Брауна GPBlog.

«Макларен» в текущем сезоне в Кубке конструкторов занимает четвёртое место. После четырёх гонок в активе команды 18 очков.