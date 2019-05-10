«Феррари» надеется, что сохранит право вето на изменение правил Формулы-1

Руководитель и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что при заключении нового Договора согласия «Скудерия» сохранит такую привилегию, как право вето на изменение регламента Формулы-1. «Феррари» вправе заблокировать любое серьёзное изменение правил в чемпионате мира.



«Конечно, право вето — это что-то важное для „Феррари“. Но я считаю, что оно важно и в целом для Формулы-1, потому что в какой-то мере защищает не только „Феррари“, но и оберегает все команды — возможно, против некоторых решений, которые могли бы идти против интересов команд. Мы начинаем обсуждать это с ФИА и Формулой-1, и я думаю, что в этом отношении всё складывается хорошо. Надеюсь, мы сможем сохранить те же права», — приводит слова Бинотто RaceFans.