Шварцман выиграл первую гонку Формулы-3 в Барселоне после штрафа соперника

Кристиан Лундгард из команды ART Grand Prix выиграл первую гонку этапа Формулы-3, однако сразу после финиша датчанин был оштрафован за нарушение процедуры виртуального сейфти-кара, и в итоге победа досталась россиянину Роберту Шварцману, который финишировал на второй позиции. Лундгард в результате штрафа занял второе место, третьим стал партнёр Шварцмана по Prema Racing Маркус Армстронг. Замкнули топ-5 ещё два гонщика ART Grand Prix — Дэвид Бекманн и Макс Фьютрелл.



Артём Петров, ещё один российский пилот Формулы-3, занял 18-е место.



В общем зачёте по итогам первой гонки лидирует Шварцман, девять очков ему уступает Лундгард, третье место занимает Армстронг.



Вторая гонка Формулы-3 в Барселоне стартует в воскресенье, 12 мая, в 11:15 мск. С поул-позишен будет стартовать Нико Кари, Шварцман начнёт заезд с восьмого места.

Формула-3. Барселона, первая гонка (топ-10):



1. Роберт Шварцман (Prema) — 22 круга

2. Кристиан Лундгард (ART) +2,5

3. Маркус Армстронг (Prema) +3,4

4. Дэвид Бекманн (ART) +4,4

5. Макс Фьютрелл (ART) +10,3

6. Юри Випс (Hitech) +14,5

7. Джехан Дарувала (Prema) +14,9

8. Нико Кари (Trident) +16,1

9. Симо Лааксонен (MP) +17,8

10. Юки Цунода (Jenzer) +22,9…

18. Артём Петров (Jenzer) +32,7.



Положение в чемпионате (топ-10):



1. Роберт Шварцман (Prema) — 29 очков

2. Кристиан Лундгард (ART) — 20

3. Маркус Армстронг (Prema) — 15

4. Дэвид Бекманн (ART) — 12

5. Макс Фьютрелл (ART) — 10

6. Юри Випс (Hitech) — 8

7. Джехан Дарувала (Prema) — 6

8. Нико Кари (Trident) — 4

9. Симо Лааксонен (MP) — 2

10. Юки Цунода (Jenzer) — 1…

18. Артём Петров (Jenzer) — 0.