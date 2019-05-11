Шварцман выиграл первую гонку Формулы-3 в Барселоне после штрафа соперника

Кристиан Лундгард из команды ART Grand Prix выиграл первую гонку этапа Формулы-3, однако сразу после финиша датчанин был оштрафован за нарушение процедуры виртуального сейфти-кара, и в итоге победа досталась россиянину Роберту Шварцману, который финишировал на второй позиции. Лундгард в результате штрафа занял второе место, третьим стал партнёр Шварцмана по Prema Racing Маркус Армстронг. Замкнули топ-5 ещё два гонщика ART Grand Prix — Дэвид Бекманн и Макс Фьютрелл.
Артём Петров, ещё один российский пилот Формулы-3, занял 18-е место.
В общем зачёте по итогам первой гонки лидирует Шварцман, девять очков ему уступает Лундгард, третье место занимает Армстронг.
Вторая гонка Формулы-3 в Барселоне стартует в воскресенье, 12 мая, в 11:15 мск. С поул-позишен будет стартовать Нико Кари, Шварцман начнёт заезд с восьмого места.
Формула-3. Барселона, первая гонка (топ-10):
1. Роберт Шварцман (Prema) — 22 круга
2. Кристиан Лундгард (ART) +2,5
3. Маркус Армстронг (Prema) +3,4
4. Дэвид Бекманн (ART) +4,4
5. Макс Фьютрелл (ART) +10,3
6. Юри Випс (Hitech) +14,5
7. Джехан Дарувала (Prema) +14,9
8. Нико Кари (Trident) +16,1
9. Симо Лааксонен (MP) +17,8
10. Юки Цунода (Jenzer) +22,9…
18. Артём Петров (Jenzer) +32,7.
Положение в чемпионате (топ-10):
1. Роберт Шварцман (Prema) — 29 очков
2. Кристиан Лундгард (ART) — 20
3. Маркус Армстронг (Prema) — 15
4. Дэвид Бекманн (ART) — 12
5. Макс Фьютрелл (ART) — 10
6. Юри Випс (Hitech) — 8
7. Джехан Дарувала (Prema) — 6
8. Нико Кари (Trident) — 4
9. Симо Лааксонен (MP) — 2
10. Юки Цунода (Jenzer) — 1…
18. Артём Петров (Jenzer) — 0.