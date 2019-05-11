Вольф опасается, что пилоты «Мерседеса» повторят аварию Хэмилтона с Росбергом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опасается, что нарастающая борьба между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом может привести к повторению инцидента, который произошёл с командой на Гран-при Испании в 2016 году.

Тогда Льюис Хэмилтон и Нико Росберг стартовали с первого ряда, но в результате аварии вылетели уже на первом круге.

«Небольшие опасения есть. Они знают, как важно завтра остаться впереди, ведь на этой трассе сложно обгонять. Надеюсь, очень надеюсь, что мы не вернёмся в 2016 год. Но отношения между Валттери и Льюисом совершенно другие.

Непосредственно перед Гран-при Испании мы в команде обсудили ту аварию. Оба пилота знают, чего им не следует делать", — приводит слова Вольфа Planet F1.