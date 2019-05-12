Пажно обогнал Диксона за два круга до финиша и выиграл IndyCar Grand Prix

Пилот Team Penske Симон Пажно выиграл дождевой IndyCar Grand Prix в Индианаполисе, пятый этап серии IndyCar. Заезд стартовал на сухой трассе, но на середине дистанции над автодромом пошёл дождь. Пажно своевременно перешёл на «дождевую» резину и за одиннадцать кругов до финиша занимал четвёртое место, однако затем одного за другим прошёл Матеуса Лейста и Джека Харви, а за два круга до клетчатого флага обогнал лидера гонки Скотта Диксона. Это первая победа Симона Пажно с 2017 года.



Скотт Диксон закончил гонку на втором месте — действующий чемпион уступил Пажно чуть более двух секунд. Третье место занял Джек Харви, который впервые выступал на дорожной трассе в Индианаполисе, четвёртым стал Матеус Лейст, а замкнул топ-5 Спенсер Пигот.



Лидер чемпионата Джозеф Ньюгарден по ходу гонки был оштрафован за потерю механиками колеса на пит-стопе. В итоге американец занял 15-е место.



Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стартовал из первой десятки и по ходу первого отрезка дистанции занимал десятую позицию, но на одиннадцатом круге вылетел с трассы и разбил автомобиль. Швед классифицирован последним.



В общем зачёте по итогам пяти этапов Джозеф Ньюгарден опережает Скотта Диксона на шесть очков. Александер Росси откатился со второй позиции на третью, Симон Пажно поднялся на четвёртую строчку, а замыкает топ-5 Такума Сато.



Следующий этап серии IndyCar — гонка «500 миль Индианаполиса» — пройдёт 26 мая.



IndyCar Grand Prix (топ-10)



1. Симон Пажно (Team Penske) — 85 кругов

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +2,047

3. Джек Харви (Meyer Shank Racing w/SPM) +3,768

4. Матеус Лейст (AJ Foyt Enterprises) +5,438

5. Спенсер Пигот (Ed Carpenter Racing) +6,094

6. Эд Джонс (Ed Carpenter Racing) +7,103

7. Уилл Пауэр (Team Penske) +7,585

8. Феликс Розенквист (Chip Ganassi Racing) +8,708

9. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +9,180

10. Сантино Ферруччи (Dale Coyne Racing) +12,720



Общий зачёт IndyCar (топ-10)



1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 182 очка

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 176

3. Александер Росси (Andretti Autosport) — 146

4. Симон Пажно (Team Penske) — 138

5. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 132

6. Уилл Пауэр (Team Penske) — 119

7. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 113

8. Себастьен Бурде (Dale Coyne Racing) — 111

9. Райан Хантер-Рей (Andretti Autosport) — 109

10. Джеймс Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports) — 107.