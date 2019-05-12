Пажно обогнал Диксона за два круга до финиша и выиграл IndyCar Grand Prix

Пилот Team Penske Симон Пажно выиграл дождевой IndyCar Grand Prix в Индианаполисе, пятый этап серии IndyCar. Заезд стартовал на сухой трассе, но на середине дистанции над автодромом пошёл дождь. Пажно своевременно перешёл на «дождевую» резину и за одиннадцать кругов до финиша занимал четвёртое место, однако затем одного за другим прошёл Матеуса Лейста и Джека Харви, а за два круга до клетчатого флага обогнал лидера гонки Скотта Диксона. Это первая победа Симона Пажно с 2017 года.
Скотт Диксон закончил гонку на втором месте — действующий чемпион уступил Пажно чуть более двух секунд. Третье место занял Джек Харви, который впервые выступал на дорожной трассе в Индианаполисе, четвёртым стал Матеус Лейст, а замкнул топ-5 Спенсер Пигот.
Лидер чемпионата Джозеф Ньюгарден по ходу гонки был оштрафован за потерю механиками колеса на пит-стопе. В итоге американец занял 15-е место.
Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стартовал из первой десятки и по ходу первого отрезка дистанции занимал десятую позицию, но на одиннадцатом круге вылетел с трассы и разбил автомобиль. Швед классифицирован последним.
В общем зачёте по итогам пяти этапов Джозеф Ньюгарден опережает Скотта Диксона на шесть очков. Александер Росси откатился со второй позиции на третью, Симон Пажно поднялся на четвёртую строчку, а замыкает топ-5 Такума Сато.
Следующий этап серии IndyCar — гонка «500 миль Индианаполиса» — пройдёт 26 мая.
IndyCar Grand Prix (топ-10)
1. Симон Пажно (Team Penske) — 85 кругов
2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +2,047
3. Джек Харви (Meyer Shank Racing w/SPM) +3,768
4. Матеус Лейст (AJ Foyt Enterprises) +5,438
5. Спенсер Пигот (Ed Carpenter Racing) +6,094
6. Эд Джонс (Ed Carpenter Racing) +7,103
7. Уилл Пауэр (Team Penske) +7,585
8. Феликс Розенквист (Chip Ganassi Racing) +8,708
9. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +9,180
10. Сантино Ферруччи (Dale Coyne Racing) +12,720
Общий зачёт IndyCar (топ-10)
1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 182 очка
2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 176
3. Александер Росси (Andretti Autosport) — 146
4. Симон Пажно (Team Penske) — 138
5. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 132
6. Уилл Пауэр (Team Penske) — 119
7. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 113
8. Себастьен Бурде (Dale Coyne Racing) — 111
9. Райан Хантер-Рей (Andretti Autosport) — 109
10. Джеймс Хинчклифф (Schmidt Peterson Motorsports) — 107.
Пажно обогнал Диксона за два круга до финиша и выиграл IndyCar Grand Prix