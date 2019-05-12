Дарувала выиграл спринт Формулы-3 в Барселоне, Шварцман — 4-й

Джехан Дарувала из команды Prema Racing выиграл вторую гонку первого этапа Формулы-3, который проходил в этот уик-энд в Барселоне. Дарувала стартовал со второй позиции, но ещё до первого поворота опередил обладателя реверсивной поул-позишен Нико Кари и лидировал вплоть до финиша. На второе место в концовке гонки прорвался Юри Випс из Эстонии, а Кари в итоге финишировал на третьей позиции.
Россиянин Роберт Шварцман при старте с восьмого места на финише прорвался на четвёртую позицию — на предпоследнем круге пилот SMP Racing прошёл партнёра по Prema Racing — Маркуса Армстронга, который замкнул топ-5. Кристиан Лундгор закончил гонку шестым.
Ещё один российский гонщик — Артём Петров — сошёл с дистанции уже на первом круге, не сумев избежать контакта с развернувшимся соперником.
В общем зачёте продолжает лидировать Роберт Шварцман — россиянин увеличил отрыв от Кристиана Лундгора до 13 очков. Джехан Дарувала вышел на третье место, топ-5 замыкают Маркус Армстронг и Юри Випс. У Артёма Петрова пока нет очков, он на 22-м месте в турнирной таблице.
Следующий этап Формулы-3 пройдёт на Гран-при Франции Ф-1 22—23 июня в Ле-Кастелле.
Формула-3. Барселона, вторая гонка (топ-10)
1. Джехан Дарувала (Prema) — 22 круга
2. Юри Випс (Hitech) +2,1
3. Нико Кари (Trident) +3,7
4. Роберт Шварцман (Prema) +4,2
5. Маркус Армстронг (Prema) +5,2
6. Кристиан Лундгор (ART) +5,7
7. Дэвид Бекманн (ART) +9,4
8. Макс Фьютрелл (ART) +13,9
9. Юки Цунода (Jenzer) +15,8
10. Фелипе Другович (Carlin) +16,5…
Артём Петров (Jenzer) — не финишировал
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Роберт Шварцман (Prema) — 37 очков
2. Кристиан Лундгор (ART) — 24
3. Джехан Дарувала (Prema) — 23
4. Маркус Армстронг (Prema) — 21
5. Юри Випс (Hitech) — 20
6. Нико Кари (Trident) — 14
7. Дэвид Бекманн (ART) — 14
8. Макс Фьютрелл (ART) — 11
9. Симо Лааксонен (MP) — 2
10. Юки Цунода (Jenzer) — 1…
22. Артём Петров (Jenzer) — 0.