Дарувала выиграл спринт Формулы-3 в Барселоне, Шварцман — 4-й

Джехан Дарувала из команды Prema Racing выиграл вторую гонку первого этапа Формулы-3, который проходил в этот уик-энд в Барселоне. Дарувала стартовал со второй позиции, но ещё до первого поворота опередил обладателя реверсивной поул-позишен Нико Кари и лидировал вплоть до финиша. На второе место в концовке гонки прорвался Юри Випс из Эстонии, а Кари в итоге финишировал на третьей позиции.



Россиянин Роберт Шварцман при старте с восьмого места на финише прорвался на четвёртую позицию — на предпоследнем круге пилот SMP Racing прошёл партнёра по Prema Racing — Маркуса Армстронга, который замкнул топ-5. Кристиан Лундгор закончил гонку шестым.



Ещё один российский гонщик — Артём Петров — сошёл с дистанции уже на первом круге, не сумев избежать контакта с развернувшимся соперником.



В общем зачёте продолжает лидировать Роберт Шварцман — россиянин увеличил отрыв от Кристиана Лундгора до 13 очков. Джехан Дарувала вышел на третье место, топ-5 замыкают Маркус Армстронг и Юри Випс. У Артёма Петрова пока нет очков, он на 22-м месте в турнирной таблице.



Следующий этап Формулы-3 пройдёт на Гран-при Франции Ф-1 22—23 июня в Ле-Кастелле.



Формула-3. Барселона, вторая гонка (топ-10)

1. Джехан Дарувала (Prema) — 22 круга

2. Юри Випс (Hitech) +2,1

3. Нико Кари (Trident) +3,7

4. Роберт Шварцман (Prema) +4,2

5. Маркус Армстронг (Prema) +5,2

6. Кристиан Лундгор (ART) +5,7

7. Дэвид Бекманн (ART) +9,4

8. Макс Фьютрелл (ART) +13,9

9. Юки Цунода (Jenzer) +15,8

10. Фелипе Другович (Carlin) +16,5…

Артём Петров (Jenzer) — не финишировал



Положение в чемпионате (топ-10)

1. Роберт Шварцман (Prema) — 37 очков

2. Кристиан Лундгор (ART) — 24

3. Джехан Дарувала (Prema) — 23

4. Маркус Армстронг (Prema) — 21

5. Юри Випс (Hitech) — 20

6. Нико Кари (Trident) — 14

7. Дэвид Бекманн (ART) — 14

8. Макс Фьютрелл (ART) — 11

9. Симо Лааксонен (MP) — 2

10. Юки Цунода (Jenzer) — 1…

22. Артём Петров (Jenzer) — 0.