Тимерзянов — первый в истории россиянин, завоевавший победу на этапе WRX

В Спа (Бельгия) завершился этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Его победителем стал россиянин Тимур Тимерзянов. Таким образом, он стал первым россиянином в истории, которому удалось завоевать победу на этапе WRX.
Второе место в гонке досталось норвежцу Андреа Баккеруду, тройку лучших замкнул Джонни Уиман.
WRX. Ралли-Кросс. Спа
1. Тимур Тимерзянов (Huyndai)
2. Андреас Баккеруд (Audi)
3. Джонни Уиман (Huyndai)
4. Тимми Хансен (Peugeot)
5. Яннис Бауманис (Ford)
6. Лиам Доран (Audi)…
Пост о победе Тимерзянова на этапе в Спа также доступен на официальной странице чемпионата мира по ралли-кроссу в «Твиттере».