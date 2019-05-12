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Тимерзянов — первый в истории россиянин, завоевавший победу на этапе WRX

Тимерзянов — первый в истории россиянин, завоевавший победу на этапе WRX
Авто / Ралли

В Спа (Бельгия) завершился этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Его победителем стал россиянин Тимур Тимерзянов. Таким образом, он стал первым россиянином в истории, которому удалось завоевать победу на этапе WRX.

Второе место в гонке досталось норвежцу Андреа Баккеруду, тройку лучших замкнул Джонни Уиман.

WRX. Ралли-Кросс. Спа

1. Тимур Тимерзянов (Huyndai)
2. Андреас Баккеруд (Audi)
3. Джонни Уиман (Huyndai)
4. Тимми Хансен (Peugeot)
5. Яннис Бауманис (Ford)
6. Лиам Доран (Audi)…

Пост о победе Тимерзянова на этапе в Спа также доступен на официальной странице чемпионата мира по ралли-кроссу в «Твиттере».

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