Боттас: могу посмотреть в зеркало и сказать, что это была не моя вина

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании, которую он закончил на второй позиции.



«Сегодня я немного расстроен. Я проиграл гонку на старте. Но я могу посмотреть в зеркало и сказать, что это была не моя вина. У меня возникли некоторые проблемы со сцеплением, вибрации на старте, с которыми я раньше не сталкивался.



Темп Хэмилтона? Когда вы преследуете кого-то, то пытаетесь избежать грязного воздуха, иначе ваша машина начинает скользить. Я ожидал, что судьба гонки решится в первом повороте. Я пытался найти возможность, но игра уже была окончена», — приводит слова Валттери Боттаса Planet F1.



Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.