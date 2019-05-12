Судьи никого не наказали за аварию Норриса и Стролла

Стюарды Гран-при Испании Формулы-1 не стали никого наказывать по разборам инцидента между гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом и представителем «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом, сообщает Motorsport Week. Судьи посчитали, что никто из пилотов не несёт всей вины за аварию.



«Норрис полагал, что имеет право на то, чтобы ему оставили пространство во втором повороте, в то время как Стролл констатировал, что он был на гоночной траектории в первом повороте и должен был проходить второй поворот, оставаясь на траектории. Он заявил, что не знал в этот момент местоположение Норриса. Стюарды считают, что Норрис мог бы отказаться от попытки атаки во втором повороте, но и Стролл мог бы быть в курсе возможности, что Норрис может находиться на внутреннем радиусе», — гласит сообщение судей.

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