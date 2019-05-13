«Мерседес» подтвердил участие Мазепина в тестах Формулы-1 в Барселоне

Пресс-служба «Мерседеса» подтвердила участие российского пилота Формулы-2 Никиты Мазепина в тестах Формулы-1, которые будут проходить в Барселоне. Россиянин проведёт один из дней испытаний, а второй достанется Валттери Боттасу. Точное расписание работы гонщиков будет подтверждено позднее.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».

Российский пилот был тесно связан с «Форс Индия» и являлся её пилотом по развитию, пока контроль над гоночным коллективом не перешёл к Лоуренсу Строллу. Другим претендентом на покупку «Форс Индия» являлся отец Никиты Дмитрий Мазепин.

Согласно регламенту Формулы-1, во время тестов в ходе сезона команды обязаны предоставить два из четырёх дней за рулём молодым пилотам, так что «Мерседес» не имеет права работать только с Льюисом Хэмилтоном и Боттасом.

Ранее сообщалось, что у Мазепина на 2019 год запланирована 12-дневная программа частных испытаний за рулём болида «Мерседеса» 2017 года.