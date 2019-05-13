Риккардо считает, что «Рено» нужно было использовать командную тактику

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты Гран-при Испании. По мнению Риккардо, «Рено» стоило прибегнуть к командной тактике. После замены шин Риккардо находился позади напарника Нико Хюлькенберга. Австралиец считает, что команде стоило потребовать от Нико пропустить его вперёд.

«Я думаю, что мы неудачно действовали после рестарта. Мы потеряли позицию из-за пит-стопа, затем я оказался сзади Нико. Он ехал уже на старой резине, я был на свежей.

У нас был шанс атаковать тех, кто был впереди нас. Но нам сказали, что мы можем бороться друг с другом. Если честно, я не думаю, что Нико мог чего-то добиться с такими шинами, его шансы были ниже, чем у меня.

Посмотрим, как всё сложится дальше. Но мы могли подойти к вопросу стратегически и добиться большего», — приводит слова Риккардо Racefans.