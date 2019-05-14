Титульный спонсор «Хааса» проиграл суд и будет вынужден сменить логотип

На протяжении последних нескольких месяцев титульный спонсор «Хааса» Rich Energy судился с британским производителем велосипедов Whyte. Последние обвинили Rich Energy и руководителя компании Уильяма Стори в использовании логотипа, похожего на лого торговой марки Whyte.

В результате судебной тяжбы иск производителя велосипедов был удовлетворён. Как итог Rich Energy будет вынужден сменить логотип и, более того, выплатить истцу денежную компенсацию, сообщает Motorsport Week.

В суде было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства относительно невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными.