Титульный спонсор «Хааса» проиграл суд и будет вынужден сменить логотип
На протяжении последних нескольких месяцев титульный спонсор «Хааса» Rich Energy судился с британским производителем велосипедов Whyte. Последние обвинили Rich Energy и руководителя компании Уильяма Стори в использовании логотипа, похожего на лого торговой марки Whyte.
В результате судебной тяжбы иск производителя велосипедов был удовлетворён. Как итог Rich Energy будет вынужден сменить логотип и, более того, выплатить истцу денежную компенсацию, сообщает Motorsport Week.
В суде было установлено, что компания графического дизайна StaxoWeb Ltd и руководитель Rich Energy Уильям Стори сфабриковали доказательства относительно невиновности. Показания стороны обвиняемых не были признаны достаточно надёжными.
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