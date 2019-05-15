Вурц: уже начались первые столкновения Боттаса и Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц прокомментировал борьбу гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса за лидерство в зачёте пилотов. Вурц полагает, что конкуренция между ними усилится.
«Что делать «Феррари»? Внимательно изучить каждую деталь. Попробовать всё на симуляторе, рассматривать все аспекты работы болида.
Боттас может и должен бороться за чемпионский титул. В прошлом году у него были некоторые технические проблемы. Он ещё не полностью адаптировался в команде. Но Боттас здорово поработал над собой зимой, теперь он пилотирует с уверенностью в собственных силах.
Уже начались первые биты, заметны столкновения. Чем лучше пилотирует Боттас, тем сильнее реагирует Хэмилтон.
Усиливается борьба и в «Феррари». Будет интересно посмотреть на развитие конкуренции. Леклер выжал максимум из первого сезона в «Заубере». Он сумел перейти в топ-команду, но теперь ещё и нужно показывать лучшие результаты, чувствуется давление», — цитирует Вурца GrandPX.News.
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