Доминирование «Мерседеса» негативно влияет на зрительский интерес к Формуле-1

Доминирование пилотов «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1 привело к падению зрительского интереса к «Королевским гонкам». По данным немецкого бродкастера RTL, Гран-при Испании в этом году посмотрели на 1 млн человек меньше, чем в прошлом году.

«Хоть и нужно отдать должное «Мерседесу», они также страдают из-за этого успеха. Зрители по всему миру испытывают меньший интерес к гонкам из-за отсутствия непредсказуемости.

Логически можно предположить, что именно доминирование «Мерседеса» приводит к этой ситуации», — приводит слова представителя RTL Маттиаса Болхофера Bild.

Напомним, пилоты «Мерседеса» выиграли все пять гонок в нынешнем сезоне. Также на всех пяти этапах гонщики команды занимали и вторые места.