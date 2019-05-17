Бриаторе: «Феррари» борется с «Ред Булл», а у «Мерседеса» собственная планета

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о ситуации в чемпионате в нынешнем сезоне, особенно остановившись на критике «Феррари».

"«Феррари» борется с «Ред Булл», который использует двигатели «Хонды», а у «Мерседеса» собственная планета. Трасса в Барселоне говорит правду. Если ты на ней плох, то ты не можешь думать о победе в чемпионате. Выигрывать этапы будет сложно", — приводит слова Бриаторе Speedweek.

Напомним, что после пяти этапов чемпионата Формулы-1 лучшим результатом команды являются три третьих места. Сезон начался с тотального доминирования «Мерседеса». Немецкая конюшня оформила пять дублей подряд и в Кубке конструкторов отрывается от «Феррари» уже на 96 очков.