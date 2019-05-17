Риккардо: если бы не стал пилотом, наверное, играл бы в теннис

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал об увлечениях различными видами спорта и заявил, что, скорее всего, стал бы теннисистом, если бы не увлечение гонками.
«Когда я был маленьким, я всегда проявлял интерес к спорту. Я хотел быть на улице, играть во что-то. Что касается гонок, то мой отец участвовал в соревнованиях, когда был моложе.
Поэтому я часто бывал на трассах во время уик-эндов, смотрел, как он участвует в соревнованиях. Я думаю, что моя страсть к гонкам объясняется именно этим. Меня всегда завораживал этот шум и скорость. Другие дети в школе играли в футбол или регби. Никто не увлекался гонками, поэтому у меня был шанс стать другим. Было приятно осознавать это.
Если бы я не стал пилотом, наверное, играл бы в теннис. Я пробовал себя в разных видах спорта, когда был маленьким. Теннис был вторым любимым видом спорта. Мне всегда нравились индивидуальные виды спорта, в них чувствуется более высокая ответственность», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».
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