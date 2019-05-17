Вольф: Гран-при Монако на бумаге выглядит очень сложным для «Мерседеса»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что Гран-при Монако будет сложным испытанием для его команды. Напомним, что пилоты «Мерседеса» занимали первые и вторые места на всех пяти Гран-при в новом сезоне.
«Следующие две недели будут большим вызовом для нас. В последние годы мы не слишком удачно выступали в Монако. Вспомните, как здорово там выглядел в прошлом году Риккардо в составе «Ред Булл». Тогда они будто играли в собственной лиге!
Нам нужно двигаться шаг за шагом. На бумаге гонка в Монако выглядит для нас сложной. Но будет здорово выступить там. Хотел бы я, чтобы мы отправились туда уже завтра! Мы все упорно готовимся и работаем, чтобы болид там смог показать свой максимум», — цитирует Вольфа Crash.
Вольф: у нас много возможностей для прогресса
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