Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: Гран-при Монако на бумаге выглядит очень сложным для «Мерседеса»

Вольф: Гран-при Монако на бумаге выглядит очень сложным для «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что Гран-при Монако будет сложным испытанием для его команды. Напомним, что пилоты «Мерседеса» занимали первые и вторые места на всех пяти Гран-при в новом сезоне.

«Следующие две недели будут большим вызовом для нас. В последние годы мы не слишком удачно выступали в Монако. Вспомните, как здорово там выглядел в прошлом году Риккардо в составе «Ред Булл». Тогда они будто играли в собственной лиге!

Нам нужно двигаться шаг за шагом. На бумаге гонка в Монако выглядит для нас сложной. Но будет здорово выступить там. Хотел бы я, чтобы мы отправились туда уже завтра! Мы все упорно готовимся и работаем, чтобы болид там смог показать свой максимум», — цитирует Вольфа Crash.

Вольф: у нас много возможностей для прогресса
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент