Президент Бразилии хочет расторжения контракта Petrobras с «Маклареном»

Компания Petrobras ищет способы расторгнуть спонсорский контракт с командой Формулы-1 «Макларен». Об этом распорядился президент Бразилии Жаир Болсонару.
«В 2018 году Petrobras подписал с «Маклареном» рекламный контракт на сумму $ 190 млн, срок действия которого составляет пять лет. В настоящее время компания по решению моего правительства ищет способ расторгнуть договор», — написал в своём «твиттере» президент Бразилии Жаир Болсонару.
Контракт «Макларена» с Petrobras был подписан в феврале 2018 года, а в 2019-м команда должна была перейти на продукцию бразильской компании, однако подготовка Petrobras топлива заняла больше времени, чем ожидалось, и команда в начале сезона 2019 года использовала продукцию BP/Castrol.
Для Гран-при Австралии команда получила от Petrobras лишь трансмиссионную смазку, тогда как топливо и моторное масло не были готовы.
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