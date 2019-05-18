В «Рейсинг Пойнт» пообещали подготовить почти «новый» болид к ГП Германии

В руководстве «Рейсинг Пойнт» рассказали о готовящихся масштабных обновлениях болида. Технический директор команды Энди Грин сообщил, что к Гран-при Германии будет готова фактически новая машина, а руководитель «конюшни» Отмар Зафнауэр добавил, что изменения в подходе по-настоящему большие.

«Мы получим некоторые новые элементы, к летнему перерыву это будет почти новая машина. Надеюсь, мы решим некоторые проблемы, которые возникают на трассах подобно той, что есть в Барселоне», — сказал Грин.

«Обновления будут большими. Изменится вся философия аэродинамики, так что это по-настоящему что-то большое. Надеюсь, что мы справимся до старта Гран-при Венгрии. Не думаю, что мы рискуем, меняя подходы в середине сезона. Думаю, что другие команды уже делают то, что пытаемся сделать мы. Изменится многое, так как речь идёт об изменении направления потока воздуха», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

После пяти этапов чемпионата «Рейсинг Пойнт» занимает пятое место в зачёте Кубка конструкторов, на счету команды 17 баллов.