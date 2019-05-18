В «Рейсинг Пойнт» пообещали подготовить почти «новый» болид к ГП Германии

В руководстве «Рейсинг Пойнт» рассказали о готовящихся масштабных обновлениях болида. Технический директор команды Энди Грин сообщил, что к Гран-при Германии будет готова фактически новая машина, а руководитель «конюшни» Отмар Зафнауэр добавил, что изменения в подходе по-настоящему большие.
«Мы получим некоторые новые элементы, к летнему перерыву это будет почти новая машина. Надеюсь, мы решим некоторые проблемы, которые возникают на трассах подобно той, что есть в Барселоне», — сказал Грин.
«Обновления будут большими. Изменится вся философия аэродинамики, так что это по-настоящему что-то большое. Надеюсь, что мы справимся до старта Гран-при Венгрии. Не думаю, что мы рискуем, меняя подходы в середине сезона. Думаю, что другие команды уже делают то, что пытаемся сделать мы. Изменится многое, так как речь идёт об изменении направления потока воздуха», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
После пяти этапов чемпионата «Рейсинг Пойнт» занимает пятое место в зачёте Кубка конструкторов, на счету команды 17 баллов.
- 18 мая 2019
-
19:53
-
18:50
-
17:58
-
17:09
-
16:14
-
16:05
-
15:01
-
13:48
-
12:43
-
12:31
-
11:47
-
11:12
-
10:26
-
09:53
-
09:33
-
01:31
-
00:00
- 17 мая 2019
-
21:48
-
19:10
-
18:06
-
16:09
-
15:18
-
14:06
-
13:16
-
12:33
-
12:05
-
09:41
-
09:21
-
00:20
- 16 мая 2019
-
23:17
-
21:59
-
20:46
-
19:26
-
18:44
-
17:33