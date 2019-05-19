Леклер рассказал, как на него повлияла смерть отца
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что потери близких в раннем возрасте сильно повлияли на его личность и сделали его сильнее.
«Хотел бы, чтобы некоторых моментов в жизни не случалось никогда, но эти события сделали меня взрослее как пилота и помогли. Говорю о потерях отца и Жюля Бьянки. Это два невероятно тяжёлых момента в жизни. Но после них я стал сильнее как пилот и как человек. Психологически я сильнее, чем прежде. Потерял отца достаточно рано, это меняет людей. Такие события меняют всю жизнь навсегда», — приводит слова монегаска The Guardian.
Напомним, Жюль Бьянки ушёл из жизни в июле 2015 года, это случилось через 9 месяцев после аварии на Гран-при Японии. Отец Шарля Леклера, Эвре, скончался в июне 2017 года.
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