Леклер рассказал, как на него повлияла смерть отца

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что потери близких в раннем возрасте сильно повлияли на его личность и сделали его сильнее.

«Хотел бы, чтобы некоторых моментов в жизни не случалось никогда, но эти события сделали меня взрослее как пилота и помогли. Говорю о потерях отца и Жюля Бьянки. Это два невероятно тяжёлых момента в жизни. Но после них я стал сильнее как пилот и как человек. Психологически я сильнее, чем прежде. Потерял отца достаточно рано, это меняет людей. Такие события меняют всю жизнь навсегда», — приводит слова монегаска The Guardian.

Напомним, Жюль Бьянки ушёл из жизни в июле 2015 года, это случилось через 9 месяцев после аварии на Гран-при Японии. Отец Шарля Леклера, Эвре, скончался в июне 2017 года.