Монгер одержал первую победу после возвращения в автоспорт
Британский гонщик Билли Монгер, потерявший обе ноги в результате аварии на одном из этапов британской Формулы-4 в апреле 2017 года, выиграл свою первую гонку после возвращения в автоспорт.
Монгер одержал победу на этапе Евроформулы, который проходил во Франции на трассе в По. По ходу напряжённой гонки Монгер первым принял решение перейти на промежуточную резину в преддверии дождя, за счёт чего смог вернуть себе позиции и выиграть гонку. На последних кругах Монгер шёл на третьем месте, но лидеры гонки Джулиан Хансен и Лиам Лоусон столкнулись, и Монгер одержал победу, сдержав атаки напарника по команде Николаса Кьергаарда, который занял в итоге второе место.
После трёх гонок сезона Монгер занимает шестое место в личном зачёте.
- 19 мая 2019
-
19:32
-
18:25
-
17:36
-
16:11
-
15:48
-
14:33
-
13:43
-
12:27
-
11:54
-
10:59
-
09:48
-
01:09
-
00:50
- 18 мая 2019
-
22:59
-
21:58
-
20:58
-
19:53
-
18:50
-
17:58
-
17:09
-
16:14
-
16:05
-
15:01
-
13:48
-
12:43
-
12:31
-
11:47
-
11:12
-
10:26
-
09:53
-
09:33
-
01:31
-
00:00
- 17 мая 2019
-
21:48
-
19:10
Партнерский контент