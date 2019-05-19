Монгер одержал первую победу после возвращения в автоспорт

Британский гонщик Билли Монгер, потерявший обе ноги в результате аварии на одном из этапов британской Формулы-4 в апреле 2017 года, выиграл свою первую гонку после возвращения в автоспорт.



Монгер одержал победу на этапе Евроформулы, который проходил во Франции на трассе в По. По ходу напряжённой гонки Монгер первым принял решение перейти на промежуточную резину в преддверии дождя, за счёт чего смог вернуть себе позиции и выиграть гонку. На последних кругах Монгер шёл на третьем месте, но лидеры гонки Джулиан Хансен и Лиам Лоусон столкнулись, и Монгер одержал победу, сдержав атаки напарника по команде Николаса Кьергаарда, который занял в итоге второе место.

После трёх гонок сезона Монгер занимает шестое место в личном зачёте.