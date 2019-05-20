Алонсо: теперь я полностью сосредоточусь на своей следующей цели

Испанский пилот Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации «500 миль Индианаполиса», в которой он занял 34-е место и не выйдет на старт гонки.



«Трудная неделя, никаких сомнений. Мы старались изо всех сил, даже используя сегодня другие настройки и другой подход. Мы проехали четыре круга с полным газом, но оказались недостаточно быстры. Здесь никогда не бывает легко ездить на скорости в 227 миль в час и всегда хочется больше скорости.



Мы старались изо всех сил и были смелыми, но другие люди выполнили работу лучше нас. Успех и разочарование возможны только в том случае, если вы принимаете большие испытания. Мы приняли. Спасибо за огромную поддержку всем на трибунах и дома, у телеэкранов. Теперь я полностью сосредоточусь на своей следующей цели», — написал Фернандо Алонсо в своём «инстаграме».