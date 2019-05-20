Алонсо: теперь я полностью сосредоточусь на своей следующей цели

Испанский пилот Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации «500 миль Индианаполиса», в которой он занял 34-е место и не выйдет на старт гонки.
«Трудная неделя, никаких сомнений. Мы старались изо всех сил, даже используя сегодня другие настройки и другой подход. Мы проехали четыре круга с полным газом, но оказались недостаточно быстры. Здесь никогда не бывает легко ездить на скорости в 227 миль в час и всегда хочется больше скорости.
Мы старались изо всех сил и были смелыми, но другие люди выполнили работу лучше нас. Успех и разочарование возможны только в том случае, если вы принимаете большие испытания. Мы приняли. Спасибо за огромную поддержку всем на трибунах и дома, у телеэкранов. Теперь я полностью сосредоточусь на своей следующей цели», — написал Фернандо Алонсо в своём «инстаграме».
- 20 мая 2019
-
00:52
-
00:48
-
00:02
- 19 мая 2019
-
23:13
-
22:25
-
21:33
-
20:53
-
19:32
-
18:25
-
17:36
-
16:11
-
15:48
-
14:33
-
13:43
-
12:27
-
11:54
-
10:59
-
09:48
-
01:09
-
00:50
- 18 мая 2019
-
22:59
-
21:58
-
20:58
-
19:53
-
18:50
-
17:58
-
17:09
-
16:14
-
16:05
-
15:01
-
13:48
-
12:43
-
12:31
-
11:47
-
11:12