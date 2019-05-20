Риккардо: первая задача — решить вопросы с надёжностью болида

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что рассчитывает на скорое решение проблем с болидом. Перед Гран-при Барселоны «Рено» внедрил обновления. По мнению Риккардо, они были необходимы для повышения надёжности машины.

Да, новинки были направлены на повышение надёжности. Как только удастся решить эти вопросы, начнём двигаться дальше и работать над повышением мощности. Первый шаг — надёжность. Затем уже можно думать о мощности», — приводит слова Риккардо Autosport.

В Испанию «Рено» привёз новую спецификацию силовой установки. Предполагается, что новая силовая установка будет работать в режиме повышенной мощности на протяжении более долгого времени, чем предыдущий вариант. В нынешнем сезоне «Рено» неоднократно испытывал проблемы с болидом, которые приводили к сходам.