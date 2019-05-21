На 71-м году жизни скончался Ники Лауда

Неисполнительный директор «Мерседеса» и трёхкратный чемпион мира (1975, 1977, 1984) Ники Лауда скончался на 71-м году в жизни в ночь на вторник, сообщает ORF Tirol.

«В тихой скорби сообщаем, что наш любимый Ники мирно почил в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу семьи», — говорится в электронном письме семьи Лауды.

В середине 1990-х годов Лауда перенёс операцию по пересадке почек. Один из донорских органов был взят у супруги Лауды.

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.