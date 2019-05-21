На 71-м году жизни скончался Ники Лауда
Неисполнительный директор «Мерседеса» и трёхкратный чемпион мира (1975, 1977, 1984) Ники Лауда скончался на 71-м году в жизни в ночь на вторник, сообщает ORF Tirol.
«В тихой скорби сообщаем, что наш любимый Ники мирно почил в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу семьи», — говорится в электронном письме семьи Лауды.
В середине 1990-х годов Лауда перенёс операцию по пересадке почек. Один из донорских органов был взят у супруги Лауды.
Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.
Лауда проходит гемодиализ из-за проблем с почками
- 21 мая 2019
-
04:48
-
00:29
- 20 мая 2019
-
23:42
-
22:55
-
21:50
-
20:35
-
19:26
-
18:12
-
17:23
-
16:35
-
15:07
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
12:57
-
11:12
-
10:35
-
10:13
-
09:40
-
00:52
-
00:48
-
00:02
- 19 мая 2019
-
23:13
-
22:25
-
21:33
-
20:53
-
19:32
-
18:25
-
17:36
-
16:11
-
15:48
-
14:33
-
13:43
-
12:27
-
11:54
Партнерский контент