Тост объяснил причину неудач Феттеля

Глава «Торо Россо» Франц Тост поделился мыслями о неудачном начале сезона для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. По словам функционера, причиной спада у немца является отсутствие поддержки со стороны команды.

«Поддержка нужна каждому пилоту. Нет ни одного гонщика, которому было бы на это наплевать, особенно если это касается топ-пилотов, они очень чувствительны. Им нужно знать, что команда их поддерживает на сто процентов, что за их спиной есть опора.

Команда обязана делать так, чтобы пилоты чувствовали поддержку. Когда они понимают, что этого нет, их настрой сбивается и они начинают нервничать. В «Ред Булл» у него, безусловно, была поддержка», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.

Последний раз Себастьян Феттель одерживал победу на этапе Формулы-1 26 августа, на Гран-при Бельгии. В нынешнем сезоне он после пяти этапов чемпионата занимает четвёртое место в общем зачёте.