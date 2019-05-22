Феттель: в Монако будет тяжело, «Феррари» теряет время на поворотах
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Немецкий гонщик признался, что готовится к тяжёлой гонке.
«В Монако нам будет тяжело, мы теряем время на низкоскоростных поворотах, у нас проблемы на таких поворотах, не хватает сцепления. А трасса в Монако фактически полностью состоит из них.
Мы говорим о трассе в Монако, на которой мастерство пилота может принести результат. Но также важно правильно произвести настройки болида. В Монако нужно учитывать множество вещей», — цитирует Феттеля Racefans.
В текущем сезоне Феттель ещё не поднимался выше третьего места. В зачёте пилотов он занимает четвёртое место, набрав 64 очка. Лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, набравший 112 очков.
Баттон: в Монако у «Мерседеса» будут конкуренты
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