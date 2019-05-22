Гасли считает, что «Хонда» может нацеливаться на конкуренцию с «Мерседесом»

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли заявил, что «Хонда», позволяющая силовые установки команде, сделала большой шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном. Теперь, как считает Гасли, «Хонда» может нацеливаться на конкуренцию с «Мерседесом». В прошлом сезоне Гасли выступал за «Торо Россо», болиды этой команды использовали двигатели «Хонды».
«Хонда» сделала очень большой шаг вперёд. Я бы сказал, что улучшения видны во всём. Если говорить о мощности, то её стало намного лучше, чем в прошлом сезоне.
Что касается надёжности, то с самого начала сезона всё складывается хорошо для нас. Если честно, всё стало лучше.
Конечно, это важный шаг вперёд, особенно на фоне борьбы с «Феррари», обладающей самой быстрой машиной на прямых. Мы знаем, что в «Феррари» постоянно что-то улучшают, поэтому их двигатель скоро станет ещё лучше», — приводит слова Гасли Motorsport.
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