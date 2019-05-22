Магнуссен: в «Макларене» мне не давали быть собой
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сравнил работу в команде с тем, что происходило в «Макларене». По его словам, в британской команде ему попросту не давали быть собой.
«По сравнению с «Маклареном», в «Хаасе» могу чувствовать себя свободно и раскованно. В «Макларене» у нас была заготовленная бумага с заготовленными ответами. Всё было режиссировано, нам говорили, как нужно отвечать и как не нужно. Мне просто не давали быть собой.
Хорошо, что сейчас такого нет, хотелось бы держаться подальше от такой атмосферы. Это было очень странно. Гюнтер Штайнер же — великолепный начальник не только для пилотов, но и для всей команды в целом», — передаёт слова Кевина Магнуссена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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