Магнуссен: в «Макларене» мне не давали быть собой

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сравнил работу в команде с тем, что происходило в «Макларене». По его словам, в британской команде ему попросту не давали быть собой.



«По сравнению с «Маклареном», в «Хаасе» могу чувствовать себя свободно и раскованно. В «Макларене» у нас была заготовленная бумага с заготовленными ответами. Всё было режиссировано, нам говорили, как нужно отвечать и как не нужно. Мне просто не давали быть собой.

Хорошо, что сейчас такого нет, хотелось бы держаться подальше от такой атмосферы. Это было очень странно. Гюнтер Штайнер же — великолепный начальник не только для пилотов, но и для всей команды в целом», — передаёт слова Кевина Магнуссена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.