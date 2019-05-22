Хюлькенберг: если пойдёт дождь в воскресенье, я останусь дома. К чёрту эти гонки

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.



«Машина «Рено» не так плоха, как многие думают. В первых гонках у нас был неплохой темп, я бы сказал, что на уровне прошлого сезона. В Бахрейне случился двойной сход, в Китае Дэн финишировал на высоком седьмом месте. В квалификациях случались проблемы в последних Гран-при, и этот момент необходимо ещё тщательнее проанализировать. Если пойдёт дождь в воскресенье, я останусь дома. К чёрту эти гонки (смеётся).



Если серьёзно, то дождь в Монако очень специфичен — из-за системы слива вода скапливается на поверхности. И, конечно, туннель будет сложным местом, хотя машины всё равно будут приносить туда воду, так что не будет такого, что мы въезжаем в сухое место, а выезжаем в лужу», — передаёт слова Нико Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.