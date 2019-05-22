Норрис: расстроен, что Алонсо и «Макларен» не пробились в «Инди-500»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал участие команды в легендарной гонке «Инди-500».



«Конечно, я следил за квалификацией «Инди-500». Признаюсь, загрустил, после того как Фернандо не смог её преодолеть. Не знаю, что именно там случилось, у меня нет инсайдерской информации. Просто очень расстроен, что Алонсо и «Макларен» не пробились в гонку. Фернандо был очень хорош в прошлый раз и наверняка устроил бы шоу и в этот. Понятно, я очень удивился, увидев результат. Это в очередной раз показывает, что очень сложно быстро прийти к успеху совершенно в другой серии.



При этом меня не беспокоит, что команда занимается деятельностью помимо Формулы-1. Там всё-таки другой набор сотрудников, они не соприкасаются с нами», — передаёт слова Ландо Норриса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.